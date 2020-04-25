Запущенный на «Ракете Победы» космический грузовик пристыковался к МКС
Корабль «Прогресс МС-14» доставил на космическую станцию более двух тонн грузов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Испанцы на карантине запели по-русски
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
Фото, видео: www.globallookpress.com © Roscosmos, 5-tv.ru
Космический грузовик «Прогресс МС-14», который был выведен на орбиту Земли «Ракетой Победы», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки проходила на сайте Роскосмоса.
Космический грузовик доставил на МКС более двух тонн грузов. В частности, продукты питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, новое оборудование для бортовых систем и аппаратуру для экспериментов. Кроме того, «Прогресс МС-14» пополнил запасы топлива на станции, а также воздуха и кислорода.
Сейчас на борту МКС находятся три человека — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди. У них теперь появилось ответственное задание: груз включал в себя колбаски пиколини, грейпфруты и апельсины, которые нужно съесть до 30 апреля.
Как сообщал 5-tv.ru, на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-14» вывел носитель «Союз-2.1а» — запуск состоялся на космодроме Байконур 25 апреля в 4:51 по московскому времени. Носитель назвали «Ракетой Победы», поскольку он украшен георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
В сам космический грузовик также положили символику в честь юбилея и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк». Пуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также
37%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?