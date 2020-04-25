Запущенный на «Ракете Победы» космический грузовик пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс МС-14» доставил на космическую станцию более двух тонн грузов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Roscosmos, 5-tv.ru

Космический грузовик «Прогресс МС-14», который был выведен на орбиту Земли «Ракетой Победы», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки проходила на сайте Роскосмоса.

Космический грузовик доставил на МКС более двух тонн грузов. В частности, продукты питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, новое оборудование для бортовых систем и аппаратуру для экспериментов. Кроме того, «Прогресс МС-14» пополнил запасы топлива на станции, а также воздуха и кислорода.

Сейчас на борту МКС находятся три человека — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди. У них теперь появилось ответственное задание: груз включал в себя колбаски пиколини, грейпфруты и апельсины, которые нужно съесть до 30 апреля.

Как сообщал 5-tv.ru, на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-14» вывел носитель «Союз-2.1а» — запуск состоялся на космодроме Байконур 25 апреля в 4:51 по московскому времени. Носитель назвали «Ракетой Победы», поскольку он украшен георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

В сам космический грузовик также положили символику в честь юбилея и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк». Пуск был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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