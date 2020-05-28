Американский Миннеаполис захлестнули протесты после смерти афроамериканца при задержании

В американском Миннеаполисе возобновились массовые протесты, вызванные смертью афроамериканца. Сотни людей собрались у дома экс-полицейского, который участвовал в задержании, в результате которого и погиб мужчина. Демонстранты требуют арестовать виновного. Такое же требование выдвигает и мэр города.

Сам инцидент произошел 25 мая. Полицейские пытались арестовать мужчину, которого заподозрили в использовании поддельных документов. Его повалили на землю, один из стражей порядка встал коленом на шею задержанного. Позже от полученных травм, мужчина скончался. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс.

Накануне на улицы Миннеаполиса и ряда других городов вышли тысячи протестующих. Вечером начались массовые беспорядки. Чтобы разогнать толпу полицейские применили слезоточивый газ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни мигрантов устроили беспорядки в Коммунарке.