Видео: сотни мигрантов устроили беспорядки в Коммунарке
На улицу вышли порядка 200 человек, возмущенные повышением цен за аренду площадей на московском рынке.
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Фото, видео: Вконтакте @ogonb_tyt
Мигранты устроили потасовку рядом с оптовым рынком Food City в московской Коммунарке. Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места происшествия.
По данным 5-tv.ru, на улицу вышли порядка 150-200 арендаторов, недовольных поднятием цен на арендные места. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейским удалось взять ситуацию под контроль, в настоящий момент общественный порядок на территории рынка восстановлен.
Протестующие, по некоторым данным, сели за стол переговоров с арендодателями. На месте все еще дежурит полиция.
Подчеркивается, что большинство граждан не только нарушили режим самоизоляции, но и пришли в общественное место без средств индивидуальной защиты.
Food City появился в Коммунарке четыре года назад. За это время на рынке произошло уже не одно скандальное происшествие, среди которых: смерть людей от некачественного алкоголя, торговля «просрочкой», а также сокрытие мигрантов, находящихся в РФ нелегально. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным пресс-службы Food City, в данный момент администрация открыла дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе 3 и 5 кросс-доков, тем самым исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места. Информация о том, что администрация повышает арендную плату не соответствует действительности и является провокацией, заявили там.
Ранее 5-tv.ru писал, что заключенные устроили бунт в иркутской колонии.
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