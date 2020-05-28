Просчеты владельца петербургского аэроклуба едва не привели к трагедии

Кадры неудачного полета парашютистов в Ленинградскй области стали основанием для возбуждения уголовного дела. В результате жесткого приземления несколько человек получили травмы, ударившись о деревья.

Установлено, что руководитель полетов ошибся в расчетах, что едва не привело к трагедии. И столь опасное десантирование, как выяснил корреспондент Сергей Лесков, уже не первое в этом ароклубе. За два года старый АН-2 поднял в небо больше тысячи человек. При этом самолет не был нигде зарегистрирован и имел серьезные технические неполадки. Подробнее о произошедшем смотрите в видеосюжете.

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