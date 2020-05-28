Ограбивший пенсионерку мужчина «попался» из-за своей вежливости

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Злоумышленник извинился перед пожилой женщиной за свой проступок.

Ограбивший пенсионерку мужчина «попался» из-за своей вежливости

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Грабитель в Чите извинился перед пенсионеркой, у которой украл сумку, и попался полиции. Инцидент произошел в одном из жилых домов. Мужчина зашел в подъезд вместе с 72-летней женщиной и выхватил у нее сумку с документами, банковскими картами и телефоном.

Пострадавшая написала заявление. Но через несколько часов нашла свои вещи на лавочке возле дома. В них была записка от грабителя. Его личность уже установлена. Мужчине 24 года. Он ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ограбление автосервиса закончилось конфузом для злоумышленников. Нарушители подъехали на автомобиле, начали крушить все подряд, но довести дело до конца не смогли.

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