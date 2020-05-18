А в Петербурге полицейские ищут банду налетчиков, которые попытались ограбить автосервис. Все произошло, как в кино: злоумышленники подъехали на автомобиле, начали крушить все подряд, но довести дело до конца не смогли.

Вот они на дорогом внедорожнике не спеша паркуются у ворот автосервиса. Трое заходят с оружием и монтировкой, четвертый дежурит.

Но прямо из недр ангара на них двигается неказистая отечественная легковушка. Один из грабителей только успел выстрелить в темноту, как его напарник тут же попал под бампер. Еле ноги унесли.

Это администратор автосервиса пожертвовал своими «Жигулями». Коллеги теперь укутывают их от непогоды.

Кто же тот герой, что помешал преступникам? Разбирался Ян Воскресенский.