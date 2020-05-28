Под Омском многодетная мать жестоко избила двухлетнюю дочь

Многодетная жительница Омской области жестоко избила двухлетнюю дочь. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в одном из частных домов поселке Дачный Омского района.

По версии следствия, 27-летняя женщина 8 мая при невыясненных обстоятельствах нанесла множественные удары ребенку по голове и телу. В больницу девочку доставили только через три дня. Врачи диагностировали у малышки черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Кроме того, медики выявили у ребенка анемию и белково-энергетическую недостаточность.

27 мая вопиющий инцидент получил огласку в эфире шоу на федеральном телеканале. Помимо прочего, в ходе программы выяснилось, что мать ребенка и ее неоднократно судимый супруг обирали деньги у пожилой родственницы.

Следователи выяснили, что многодетная семья является неблагополучной и с февраля 2018 года состоит на профилактическом учете в полиции. Горе-родители не раз привлекались к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего», «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Истязание».

Также уголовное дело по статье «Халатность» завели и в отношении должностных лиц системы органов профилактики.

В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в социальных учреждениях. Расследование уголовных дел продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время на супругов могут завести еще одно дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитый до полусмерти мальчик рассказал об издевательствах отчима.