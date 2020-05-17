Страшная и дикая история стала достоянием общественности на этой неделе. В Мончегорске, это Мурманская область, больше года 25-летний отчим издевался над своим маленьким пасынком, но ему все сходило с рук. В марте восьмилетний мальчик попал в реанимацию.

Даже опытные врачи ужаснулись — у ребенка были переломаны ребра и руки, диагностирована трещина в ноге, а также обнаружен разрыв кишечника. За его жизнь в клинике боролись не один день и в итоге спасли. Самое чудовищное, что если бы не правозащитники, то об этой истории никто не узнал бы. Потому как изначально мать ребенка покрывала супруга и рассказывала, что ее сын получал синяки на улице во время прогулок. А потом вообще заявила, что она тоже жертва.

Алексей Полторанин разбирался, куда смотрели органы опеки и как вообще такое возможно в наше время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одной шокирующей истории — пьяный отец жестоко избил двух сыновей в Москве.