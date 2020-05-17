Шокирующая история, случившаяся в Мончегорске, могла бы и не выплыть наружу, если бы за дело не взялись правозащитники.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Страшная и дикая история стала достоянием общественности на этой неделе. В Мончегорске, это Мурманская область, больше года 25-летний отчим издевался над своим маленьким пасынком, но ему все сходило с рук. В марте восьмилетний мальчик попал в реанимацию.

Даже опытные врачи ужаснулись — у ребенка были переломаны ребра и руки, диагностирована трещина в ноге, а также обнаружен разрыв кишечника. За его жизнь в клинике боролись не один день и в итоге спасли. Самое чудовищное, что если бы не правозащитники, то об этой истории никто не узнал бы. Потому как изначально мать ребенка покрывала супруга и рассказывала, что ее сын получал синяки на улице во время прогулок. А потом вообще заявила, что она тоже жертва.

Алексей Полторанин разбирался, куда смотрели органы опеки и как вообще такое возможно в наше время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одной шокирующей истории — пьяный отец жестоко избил двух сыновей в Москве.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
«Жди меня»: Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного
7:42
Зачем Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа — мнение Пушкова
7:34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
7:34
День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?
7:30
Нечистая сила? Почему кошки неожиданно начинают в доме кричать
7:18
Как в России планируют удержать авиацию в воздухе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок