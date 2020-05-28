«Плохой знак» — звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, к чему снятся мертвецы

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Ниса Мурзанаева
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Экстрасенс уверена, что ушедшие из жизни люди имеют связь с реальным миром.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.tu

Шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что мертвецы могут подавать знаки из загробного мира. Ясновидящая рассказала, к чему могут сниться люди, ушедшие из жизни.

«Когда умерший человек зовет тебя в свой мир, это очень плохой знак. Потому что люди могут уйти в потусторонний мир», — сказала она.

Кажетта Ахметжанова утверждает, что сон, в котором вы общаетесь и пьете чай с мертвыми людьми — это признак того, что вы обладаете некими экстрасенсорными способностями. Часто такие сны снятся медиумам, которые общаются с ушедшими из этого мира душами.

Если снятся незнакомые люди — то это пришли души тех, о ком забыли. Они скитаются по миру и ищут тех, кто их помянет.

«Когда духи приходят, у них можно увидеть только ноги. Верхнюю часть редко кто видит. Только сильно просветленные люди: шаманы, ясновидящие. Люди, которые умерли повешенными — Вселенная им дает прощение, они не смогли справиться в этом мире со страданиями. Эти покойники улетают в свой мир. Но есть Духи, которые закладывают на Земле клад, и они не могут перевоплотиться или уйти, пока не передадут этот клад другому», — объяснила экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему снятся кошки, крысы и другие животные.

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