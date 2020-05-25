К чему снятся кошки, крысы и другие животные? Отвечает звезда «Битвы экстрасенсов»

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с 5-tv.ru приоткрыла завесу тайны и рассказала, что на самом деле означают сны.

По мнению экстрасенса, все, что видит человек во сне имеет особый, сакральный смысл. В целом, они — отражение наших страхов и сокровенных желаний. Именно поэтому, видя ту или иную картинку, можно точно сказать, какое будущее уготовано спящему.

Так, например, рыбы — олицетворяют души умерших людей. Приходя во сне к женщине, они словно стучатся в ее мир в надежде переродиться. Вследствие этого, нередко рыбы являются предвестниками скорой беременности.

Если снятся кошки, особенно злые и возбужденные, то стоит ждать приятного сюрприза. Шаманы считают, что эти животные обитают сразу в трех мирах и точно знают, что уготовано судьбой человеку. К тем, кого ждут несчастья, они никогда не приблизятся.

Увидеть во сне крысу — к большому достатку, считает ведунья. Издревле это животное считалось «хозяином» богатства и символом плодородия, поэтому избавляться от него не стремились.

А вот лисица, пришедшая во сне, знаменует страшные страдания, а в некоторых случаях скорую смерть.

В заключение Кажетта добавила, что каждому человеку, особенно стоящему на перепутье, стоит прислушаться к интуиции и внимательно относится к собственным снам. Ведь нередко они бывают пророческими.

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