К чему снятся кошки, крысы и другие животные? Отвечает звезда «Битвы экстрасенсов»
По словам ведуньи Кажетты Ахметджановой, сны — полное отражение нашего внутреннего мира.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Wegner; 5-tv.ru
Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с 5-tv.ru приоткрыла завесу тайны и рассказала, что на самом деле означают сны.
По мнению экстрасенса, все, что видит человек во сне имеет особый, сакральный смысл. В целом, они — отражение наших страхов и сокровенных желаний. Именно поэтому, видя ту или иную картинку, можно точно сказать, какое будущее уготовано спящему.
Так, например, рыбы — олицетворяют души умерших людей. Приходя во сне к женщине, они словно стучатся в ее мир в надежде переродиться. Вследствие этого, нередко рыбы являются предвестниками скорой беременности.
Если снятся кошки, особенно злые и возбужденные, то стоит ждать приятного сюрприза. Шаманы считают, что эти животные обитают сразу в трех мирах и точно знают, что уготовано судьбой человеку. К тем, кого ждут несчастья, они никогда не приблизятся.
Увидеть во сне крысу — к большому достатку, считает ведунья. Издревле это животное считалось «хозяином» богатства и символом плодородия, поэтому избавляться от него не стремились.
А вот лисица, пришедшая во сне, знаменует страшные страдания, а в некоторых случаях скорую смерть.
В заключение Кажетта добавила, что каждому человеку, особенно стоящему на перепутье, стоит прислушаться к интуиции и внимательно относится к собственным снам. Ведь нередко они бывают пророческими.
Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему снится бывший возлюбленный.
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