«Подонки есть в каждой стране»: политолог об изданном в Чехии календаре с Гитлером
По словам Дмитрия Солонникова, авторы идеи пытались заработать на печатной продукции.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Scherl; Facebook @gcros.spb; 5-tv.ru
Политолог Дмитрий Солонников в интервью 5-tv.ru прокомментировал инцидент с чешским издательством «Наше Войско», которое напечатало тираж календарей с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.
По его словам, авторы идеи предприняли попытку таким образом заработать. Политолог уверен, что это не что иное, как хулиганский эпатаж.
«Это хулиганский эпатаж общественного мнения с попыткой заработать денег, без сомнения. Такой эпатаж, который преследует жителей нашей России, которые жарят сосиски на могиле, на вечном огне в Кронштадте. Подонки, которые размещают фотографии нацистов на сайте „Бессмертного полка“. Здесь то же самое! Подонки есть в каждой стране, которые пытаются привлечь к себе внимание. Вот в Чехии попытались это сделать. У них просто денег больше, чем у их собратьев у нас», — сказал Дмитрий Солонников.
Политолог добавил, что частное издательство, выпустившее календари с нацистами, не понесет никакого наказания. Дмитрий Солонников уверен, что в Чехии до этого инцидента никому нет дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что календарь с Гитлером и Менгеле издали в Чехии, чем вызвали международный скандал.
Читайте также
55%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?