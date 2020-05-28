«Подонки есть в каждой стране»: политолог об изданном в Чехии календаре с Гитлером

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Василий Заика
Эксклюзив 36

По словам Дмитрия Солонникова, авторы идеи пытались заработать на печатной продукции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Scherl; Facebook @gcros.spb; 5-tv.ru

Политолог Дмитрий Солонников в интервью 5-tv.ru прокомментировал инцидент с чешским издательством «Наше Войско», которое напечатало тираж календарей с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле.

По его словам, авторы идеи предприняли попытку таким образом заработать. Политолог уверен, что это не что иное, как хулиганский эпатаж.

«Это хулиганский эпатаж общественного мнения с попыткой заработать денег, без сомнения. Такой эпатаж, который преследует жителей нашей России, которые жарят сосиски на могиле, на вечном огне в Кронштадте. Подонки, которые размещают фотографии нацистов на сайте „Бессмертного полка“. Здесь то же самое! Подонки есть в каждой стране, которые пытаются привлечь к себе внимание. Вот в Чехии попытались это сделать. У них просто денег больше, чем у их собратьев у нас», — сказал Дмитрий Солонников.

Политолог добавил, что частное издательство, выпустившее календари с нацистами, не понесет никакого наказания. Дмитрий Солонников уверен, что в Чехии до этого инцидента никому нет дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что календарь с Гитлером и Менгеле издали в Чехии, чем вызвали международный скандал.

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