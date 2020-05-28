Когда начнут работать летние лагеря в Петербурге?

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что летняя оздоровительная кампания для детей и молодежи может начаться 1 июля. Такое заявление глава Северной столицы сделал во время заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространения коронавируса.

При этом Александр Беглов отметил, что решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он подчеркнул, что если обстановка улучшится, то летняя оздоровительная кампания может начаться и раньше.

В ходе заседания глава города рассказал, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано 14 846 случаев инфицирования. Выздоровели 4 783 человека.

Александр Беглов доложил, что с 25 мая в городе возобновили работу многофункциональные центры. Услуги предоставляются по предварительной записи, при соблюдении социальной дистанции, а также использовании средств индивидуальной защиты.

Губернатор Санкт-Петербурга также отметил, что в июне жителям города начнут выплачиваться ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.

«Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более двадцати, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов», — приводятся слова Беглова на сайте городской администрации.

Известно, что почти 1,8 миллион петербуржцев уже получили единовременную выплату в размере 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.