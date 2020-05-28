В России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных
За прошедшие сутки в стране выявлен 8371 случай инфицирования COVID-19.
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Число выздоровевших от коронавируса в России за последние 24 часа вновь превысило количество инфицированных.
По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлен 8371 случай инфицирования COVID-19. При этом полностью вылечиться удалось 8785 пациентам, скончались 174 человека.
Отмечается, что у 45,5% инфицированных коронавирусом не были зафиксированы симптомы.
По состоянию на 28 мая в Москве выявлено 2054 новых случаев COVID-19. В Московской области зарегистрировано 774 человека с коронавирусом, в Петербурге — 383, в Свердловской области — 268, в Нижегородской — 228.
Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии COVID-19 выявлен 379 051 случай в 85 регионах. В течение всего периода коронавирус удалось победить 150 993 пациентам. Зафиксировано 4142 случая летального исхода.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские врачи прибыли в российские регионы для помощи в борьбе с COVID-19.
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