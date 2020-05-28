В России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных

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Василий Заика
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За прошедшие сутки в стране выявлен 8371 случай инфицирования COVID-19.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, Дмитрий Коротаев, Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в России за последние 24 часа вновь превысило количество инфицированных.

По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлен 8371 случай инфицирования COVID-19. При этом полностью вылечиться удалось 8785 пациентам, скончались 174 человека.

Отмечается, что у 45,5% инфицированных коронавирусом не были зафиксированы симптомы.

По состоянию на 28 мая в Москве выявлено 2054 новых случаев COVID-19. В Московской области зарегистрировано 774 человека с коронавирусом, в Петербурге — 383, в Свердловской области — 268, в Нижегородской — 228.

Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии COVID-19 выявлен 379 051 случай в 85 регионах. В течение всего периода коронавирус удалось победить 150 993 пациентам. Зафиксировано 4142 случая летального исхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские врачи прибыли в российские регионы для помощи в борьбе с COVID-19.

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Тема:
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