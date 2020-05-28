Nissan приостанавливает производство автомобилей в Петербурге

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Светлана Александрова
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Вынужденная пауза связана с падением продаж на фоне пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada, Christiane Raatz; Известия / Сергей Коньков, Дмитрий Коротаев

Компания Nissan с 29 мая приостанавливает производство автомобилей в Санкт-Петербурге. Как пояснило руководство предприятия, это связано с падением продаж на фоне пандемии коронавируса.

«Nissan Россия, как и большинство российских компаний, работающих в секторе потребительских товаров, испытывает существенное воздействие последствий пандемии коронавируса COVID-19. Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возобновленное 18 мая, будет приостановлено в июне в результате снижения спроса на рынке из-за ситуации с COVID-19», — говорится в сообщении.

Вновь запустить конвейеры Nissan планирует в июле. Дата будет зависеть от спроса на машины на российском рынке, который, как отмечает пресс-служба предприятия «к сожалению, восстанавливается не так оперативно».

В период вынужденной паузы оплата сотрудникам будет производиться «в соответствии с законодательством РФ, как за дни простоя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения сильно ударили и по отечественному автопрому. Так, продажи автомобилей LADA в апреле упали на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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