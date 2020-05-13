Из-за коронавирусных ограничений продажи отечественных автомобилей упали до рекордной отметки.

Пандемия бьет по авто: «АвтоВАЗ» поднял цены на LADA

Фото: Ведомости/ТАСС / Андрей Гордеев

В России подскочили цены на отечественные автомобили LADA. В апреле «АвтоВАЗ» поднял цены почти на все модели этой марки на 5-18 тысяч рублей, сообщает портал «Цена Авто».

Аналитики сообщают, что цена на LADA Granta в кузовах седан, хэтчбек и универсал поднялась на 5-14 тысяч рублей. Все модели LADA Vesta, а также XRAY Cross подорожали в среднем на 8-18 тысяч рублей.

Изменения коснулись и трех и пяти дверных внедорожников LADA 4×4, цена на которые увеличилась на семь тысяч рублей. Старая цена осталась лишь на внедорожник Bronto.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сильно ударили по отечественному автопрому. Так, в апреле продажи автомобилей LADA снизились на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что добросовестные водители будут меньше платить за страховку. Госдума во втором чтении одобрила введение индивидуальных тарифов ОСАГО.

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