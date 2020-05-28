«Хозяюшка растет»: Безруков показал, как жена с дочкой готовят котлеты
Актер пожелал всем доброго котлетного утра и вспомнил мультик про котенка по имени Гав.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Актер Сергей Безруков порадовал подписчиков в Instagram трогательным семейным видео. В ролике он показал, как его жена Анна Матисон и четырехлетняя дочь Маша лепят котлеты, сидя за большим столом. За процессом готовки вместе с папой наблюдал маленький сын актера, Степан.
«Доброго, кАтлетного утра, дорогие мои, хорошие! Помните мультфильм про котенка ГАВ? Для тех, кто понимает! Каааааатлетаааа. Через КА…Чтобы вы вспомнили интонацию кота в озвучании Василия Ливанова!!! Всем добра, всем здоровья!» — написал артист.
Ролик понравился поклонникам и вызвал волну умиления и восхищения семьей Безруковых.
«Хозяюшка растет»
«Так приятно смотреть на вашу идиллию»
«С такими помощниками будут самые вкусные блюда!» — писали фанаты.
Последнее время артист часто балует публику кадрами жизни своей семьи. Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Безруков показал, как его четырехлетняя дочь дивится урожаю смородины.
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