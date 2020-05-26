«Сама как ягодка»: четырехлетняя дочь Безрукова подивилась урожаю смородины

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Валентин Черников
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Актер выложил умилительное видео с наследницей в домашнем саду.

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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Народный артист России Сергей Безруков остается в самоизоляции вместе с семьей в Подмосковье. Актер воспитывает детей, пишет картины и, похоже, уделяет время садоводству. Как видно из его очередного ролика для Instagram, на приусадебном участке созревает богатый урожай смородины. Проверить его решила дочь звезды экраны — четырехлетняя Маша. Девочка заглянула в кусты и удивилась.

«Мамочка, сколько там ягодок!» — воскликнула она радостно.

«Да, много», — согласилась снимавшая на камеру мама, режиссер Анна Матисон.

Реакция малышки не в первый раз умилила подписчиков Безрукова. Белокурая наследница покорила пользователей соцсетей своей добротой и радостными голубыми глазами.

Instagram @s_bezrukov

«Лапочка-Маша, а голос какой красивый у нее! Ох, и знатный будет урожай у вас!»

«Съедобные бусы! Придутся Машуне по вкусу!»

«Смородинка! Как быстро летит время! Дочь растет, а недели через две будут и ягодки»;

«Зайка такая, сама как ягодка»;

«Смородину очень люблю. А доченька такая миленькая», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Безруков впервые показал поклонникам сына от Анны Матисон.

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