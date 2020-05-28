«Теперь точно замуж возьмут»: Самбурская остригла волосы и покрасилась в блонд?

Резкая смена имиджа Настасьи Самбурской взбудоражила ее подписчиков в Instagram. Актриса, которую поклонники привыкли видеть шатенкой и жгучей брюнеткой с неизменно длинными волосами, предстала перед ними коротко стриженной пепельной блондинкой. Как видно, она решила проверить утверждение, бытующее со времен выхода одноименного фильма с Мэрилин Монро.

«Джентльмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали директ», — написала Самбурская, обозначив внезапный скачок популярности ее микроблога после публикации фото.

Instagram @samburskaya

Уже за первые полчаса пост Настасьи набрал больше 20 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. В них фолловеры по-разному оценили преображение девушки. Как обычно бывает в подобных случаях, многие признали, что новые цвет и стрижка актрисе к лицу. Другие настаивают, что привычный облик любимицы гораздо лучше.

Третьи говорят, что красивой девушке все к лицу. А четвертые завидуют ее решительности: не каждая отважится остричь роскошную капну волос и попробовать кардинально другой цвет. Но, как видно, идти на жертвы звезде не пришлось. Остроглазые подписчицы заверили, что на ней парик.

«Теперь уж точно замуж возьмут»;

«Красивой бабе все к лицу, доказано!»

«Как обычно, смело и очень круто»;

«Очень даже не дурно, вам идет»;

«А брюнеткой лучше», — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин.