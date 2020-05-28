«Теперь точно замуж возьмут»: Самбурская остригла волосы и покрасилась в блонд?

|
Валентин Черников
19

Актриса решила проверить, предпочитают ли джентльмены блондинок.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @samburskaya; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Резкая смена имиджа Настасьи Самбурской взбудоражила ее подписчиков в Instagram. Актриса, которую поклонники привыкли видеть шатенкой и жгучей брюнеткой с неизменно длинными волосами, предстала перед ними коротко стриженной пепельной блондинкой. Как видно, она решила проверить утверждение, бытующее со времен выхода одноименного фильма с Мэрилин Монро.

«Джентльмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали директ», — написала Самбурская, обозначив внезапный скачок популярности ее микроблога после публикации фото.

Instagram @samburskaya

Уже за первые полчаса пост Настасьи набрал больше 20 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев. В них фолловеры по-разному оценили преображение девушки. Как обычно бывает в подобных случаях, многие признали, что новые цвет и стрижка актрисе к лицу. Другие настаивают, что привычный облик любимицы гораздо лучше.

Третьи говорят, что красивой девушке все к лицу. А четвертые завидуют ее решительности: не каждая отважится остричь роскошную капну волос и попробовать кардинально другой цвет. Но, как видно, идти на жертвы звезде не пришлось. Остроглазые подписчицы заверили, что на ней парик.

«Теперь уж точно замуж возьмут»;

«Красивой бабе все к лицу, доказано!»

«Как обычно, смело и очень круто»;

«Очень даже не дурно, вам идет»;

«А брюнеткой лучше», — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.10
0.04 78.26
0.35
Меркурий переходит в знак Рака: что нас ждет этим летом

Последние новости

21:29
«Теперь точно замуж возьмут»: Самбурская остригла волосы и покрасилась в блонд?
21:16
Путин заявил о важности сохранения объема инвестпрограммы Транснефти
21:03
Пользователи ВКонтакте смогут посмотреть спектакль, поставленный в самоизоляции
20:48
Афера на ностальгии: в Северной Осетии пресекли деятельность секты «свидетелей СССР»
20:38
«Пусть срежут свой жир»: Куклачев удивлен жалобами звезд на безденежье
20:26
«Сохрани мою тень»: IOWA прочитала стихи у стены с закрашенным граффити Бродского

Сейчас читают

Стас Костюшкин в деталях рассказал, как пережил сексуальное насилие в детстве
Со слезами на глазах: Инстасамка высмеяла выпускников новым видео
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок