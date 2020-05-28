Стас Костюшкин в деталях рассказал, как пережил сексуальное насилие в детстве

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин поделился страшными подробностями пережитого им в детстве сексуального насилия. В YouTube-шоу «Алена, блин» он рассказал, что обнародовать историю, которую считал «постыдной» его заставил страх за собственных детей (у артиста три сына).

По словам Стаса, дело было в Петербурге (тогда еще Ленинграде). Ему было всего лет восемь. Однажды он и четверо его сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров, где, как им рассказали, валяются горы «детских сокровищ» — шприцы, стекляшки и прочие интересные вещи. Ребята действительно нашли там то, что искали, но в какой-то момент к ним направился подозрительный незнакомец.

Стасу удалось убежать и спрятаться, но мужчина крикнул ему, что если мальчик не вернется, он убьет его товарищей.

«Ты тогда родителям вот этих четверых передай, где я их закопал», — пересказывает слова незнакомца Костюшкин. — «И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Мне страшно, у меня трясутся ноги, я пришел, вернулся обратно».

Извращенец велел всем детям лечь на землю и открыть рты, а затем надругался над всеми по очереди. По словам артиста, в свои 48 лет он до сих пор помнит все до мельчайших подробностей — все запахи и привкус, хотя тогда до конца и не понял, что произошло. И преступника никто не искал.

«Мы договорились не говорить об этом никому… Все все забыли. Во-первых, никто не понял, что это такое. Поняли, что что-то очень плохое, а что именно, никто не понял», — вспоминает музыкант.

Костюшкин добавил, что тот страх перерос у него в душе в страх за своих детей, и если бы один из его сыновей пришел к нему и поделился чем-то подобным, он готов был бы убить человека, совершившего такое.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, модель и телеведущая Маша Малиновская призналась, что подверглась сексуальному насилию в детстве. Она рассказала, что преступники затащили ее с подругой в машину и увезли в лес.