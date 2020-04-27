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«Нас отвезли в лес»: Малиновская рассказала об изнасиловании в детстве и обратилась к Тодоренко

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Нюра Незванова
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Модель и телеведущая поведала о первом сексуальном опыте, который произошел вопреки ее желанию.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

Маша Малиновская в детстве подверглась изнасилованию. Об этом звезда рассказала в своем Instagram. По словам модели, она вместе с подругой возвращались из школы, когда их затащили в машину и отвезли в лес.

«И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес», — поделилась модель жуткими подробностями.

Instagram @malinovskaya_tv

По словам Малиновской, она неоднократно задавала себе вопрос, что могла сделать, чтобы избежать этого кошмара.

«Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал, и поняла, что я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать, Регина, ты ТП!» — написала Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вокруг Регины Тодоренко — бывшей ведущей программы о путешествиях — произошел громкий скандал. Супруга Влада Топалова во время одного из прямых эфиров заявила, что многие женщины, которые подверглись насилию, сами могли спровоцировать своих партнеров на эти действия. Это высказывание вызвало бурную реакцию среди общественности. А Glаmour лишил Регину Тодоренко звания «Женщина года».

Позже телеведущая извинилась за свои слова, и многие звезды встали на ее защиту, предостерегая пользователей соцсетей от травли.

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