Вспомнить все: герои сериала «Клон» тогда и сейчас

Культовый сериал о любви марокканки Жади и бразильца Лукаса транслировался с 2001-го по 2002-й. История приобрела огромный успех не только в Бразилии, но и за рубежом. Как выглядят актеры «Клона» спустя 20 лет, рассказывает 5-tv.ru.

Жади (Джованна Антонелли)

Сейчас Джованне 45 лет, а на момент съемок «Клона» актрисе было всего 24. После завершения проекта Антонелли продолжила сниматься в бразильских сериалах и фильмах. Кроме того, актриса и Мурило Бенисиу, который сыграл Лукаса и Диогу Феррас, поженились, а в 2005-м на свет появился их общий сын Пьетро. Но спустя год пара подала на развод. Мурило помешал бывшей жене переехать с новым мужем в США, запретив вывоз сына из Бразилии. Из-за судебных тяжб, второй брак Антонелли распался спустя четыре месяца после свадьбы. В 2009-м Джованна вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал режиссер Леонардо Ногейра. В браке родились близняшки София и Антония.

Слева направо: Джованна Антонелли в роли Жади и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @giovannaantinelli

Лукас, Диогу и Лео (Мурило Бенисиу)

Актер сыграл в «Клоне» сразу трех персонажей: братьев-близнецов Лукаса и Диогу Феррас, и клона Лукаса — Лео. Сейчас Мурило 50 лет, он был женат на своей партнерше по сериалу Джованне Антонелли, а спустя десять лет между актером и его кино-дочкой Деборой Фалабеллой, сыгравшей Мел, начался роман. Искра зажглась во время съемок сериала «Проспект Бразилии» в 2012-м и горела до 2019-го.

Слева направо: Мурило Бенисиу в роли Лукаса и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @murilobeniciooficial

Саид (Далтон Виг)

Далтон сыграл роль Саида — мужа Жади. Популярность к актеру пришла после съемок в «Клоне». Сейчас Виг играет в театре, снимается в кино и сериалах, принимает участие в кулинарных телешоу. Он был женат четыре раза, но стал отцом только в 51: у Далтона Вига и его четвертой жены родились близнецы Давид и Артур. Сейчас актеру 57 лет.

Слева направо: Далтон Винг в роли Саида и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @support_sbt

Хадижа (Карла Диаз)

Дочь главных героев Жади и Саида сыграла десятилетняя актриса Карла Диаз. Сейчас девушке 31 год. Роль в «Клоне» прославила Карлу на всю Бразилию и она продолжила успешную актерскую карьеру, собирая различные кинонаграды. Актриса замужем и воспитывает ребенка.

Слева направо: Карла Диас в роль Хадижи и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @carladiaz

Дядя Али (Стенио Гарсия)

Бразильский актер сыграл роль справедливого и любящего дяди Али. Сейчас ему 89 лет. Интересно, что в 2009-м, когда актеру было 77 лет, он женился в третий раз. Марилени Саади младше Стенио на 36 лет, но судя по Instagram актера, в браке они очень счастливы.

Слева направо: Стенио Гарсия в роли дяди Али и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @steniogarciaoficial

Мел (Дебора Фалабелла)

Актриса сыграла роль дочери Лукаса и Маизы Мел, которая из пай-девочки превратилась в наркоманку. За роль Фалабелла получила множество наград. От первого брака с музыкантом Эдуардо Иполито у Деборы родилась дочь Нина в 2009-м. По иронии судьбы, актриса состояла в отношениях с Мурило Бенисио. Сейчас 42-летняя актриса встречается с актером Густаво Ваз. Дебора Фалабелла играет в театре и активно снимается в кино.

Слева направо: Дебора Фалабелла в роли Мел и сейчас. Фото: 5-tv.ru, Kinopoisk.ru, Instagram @deborafalabellaoficial

Леонидас (Режиналдо Фария)

Актер сыграл роль миллионера и отца главного героя синьора Леонидаса. Публике герой известен как «Львеночек» — так его называла возлюбленная Иветти. Сейчас Режиналдо 84 года, актер женат на Вании Дото.

Слева направо: Режиналдо Фария в роли Леонидаса и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @reginaldo_faria_oficial

Маиза (Даниела Эскобар)

Даниела сыграла роль Маизы — жены Лукаса. Кажется, за 19 лет актриса практически не изменилась! В свои 53 актриса выглядит так, как будто и не было всех этих лет. После «Клона» Эскобар продолжила сниматься в кино и называет себя фуд-коучем.

Слева направо: Даниела Эскобар в роли Маизы и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @danielaescobar

Нанду (Тьяго Фрагосо)

Тьяго Фрагосо сыграл Нанду — парня из компании Мел. Актер женат на актрисе Мариане Ваш и недавно второй раз стал папой. Так же как и герой «Клона», Тьяго построил музыкальную карьеру. Сейчас ему 40 лет.

Слева направо: Тьяго Фрагосо в роли Нанду и сейчаc. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @thiagofragoso

Иветти (Вера Фишер)

Вере Фишер сейчас 70 лет. Она активно продвигает свой аккаунт в Instagram, путешествует и ведет светский образ жизни. Последний сериал, в котором снялась актриса, был «Георгий Победоносец», где она сыграла роль Ирины.

Слева направо: Вера Фишер в роли Иветти и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @verafischeroficial

Тавинью (Виктор Фазану)

Актер сыграл роль красавчика Тавинью — друга Лукаса и адвоката синьора Леонидаса. В 2003-м Виктор покинул телекомпанию «Глобо», которая занималась производством сериала «Клон». Сейчас Виктору 63 годf, он живет в Рио-де-Жанейро и занимается спортом.

Слева направо: Виктор Фазану в роли Тавиньо и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @victorscenes

Телминья (Таис Ферсоза)

Таис Ферсоза сыграла роль умницы и красавицы Телминьи — подруги Мел и дочери Тавинью. Сейчас актрисе 37 лет, она замужем за популярным бразильским певцом Мишелем Тело и воспитывает двоих детей.

Слева направо: Таис Ферсоза в роли Телминьи и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @tatafersoza

Мохамед (Антонио Каллони)

Актер сыграл роль брата Саида и мужа сестры Жади Латифы. Антонио продолжает сниматься в сериалах и играть в театре. Сейчас Каллони 60 лет.

Слева направо: Антонио Каллони в роли Мохамеда и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @antonio_calloni

Латифа (Летисия Сабателла)

Летисии Сабателле досталась роль покорной Латифы — сестры Жади и жены Мохамеда. В 90-х актриса была секс-символом Бразилии. Сейчас ей 50 лет, она вегетарианка и ведет свой канал на YouTube. Также актриса поет.

Слева направо: Летисия Сабателла в роли Латифы и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @leticia_sabatella

Самира (Стефани Бриту)

Когда Стефани снималась в «Клоне», ей было 13 лет. В 2009-м она вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, но развелась с ним после девяти месяцев брака. В ходе судебных тяжб Бриту рисковала остаться без средств к существованию, но выиграла дело и Пату обязали выплачивать ей пять тысяч реалов (около 67 тысяч рублей) ежемесячно.

В 2018-м актриса вышла замуж во второй раз за бразильского юриста русского происхождения Игоря Рачковского. В свои 34 года актриса ждет первого ребенка.

Слева направо: Стефани Бриту в роли Самиры и сейчас. Фото: 5-tv.ru, YouTube.com, Instagram @sthefanybrito

Кого из актеров не узнать? Для сравнения, посмотрите, как изменились герои сериала «Элен и ребята» за 30 лет с первой серии проекта.