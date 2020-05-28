Власти Петербурга назвали даты смягчения ограничений из-за COVID-19
По словам Александра Беглова, решение об ослаблении ограничений должно быть выверенным, взвешенным и подкрепленным общей координацией усилий города и области.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, в Санкт-Петербурге начнут смягчать с 1 по 14 июня. Об этом сообщили в городской администрации.
«В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным», — говорится на сайте ведомства.
Известно также, что в Санкт-Петербурге будут открыты нотариальные и юридические конторы. Помимо этого, с 1 июня будет разрешено посещение кладбищ при условии использования средств индивидуальной защиты. При этом глава Северной столицы отметил, что решение об ослаблении ограничений должно быть выверенным, взвешенным и подкрепленным общей координацией усилий города и области.
До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что летняя оздоровительная кампания для детей и молодежи может начаться 1 июля. При этом Александр Беглов отметил, что решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По словам Александра Беглова, с 25 мая в городе возобновили работу многофункциональные центры. Услуги предоставляются по предварительной записи, при соблюдении социальной дистанции, а также использовании средств индивидуальной защиты.
В настоящий момент в Санкт-Петербурге зарегистрировано 14 846 случаев инфицирования. Выздоровели 4 783 человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.
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