Дочь народного артиста РСФСР, великого российского актера Андрея Миронова 47-летняя Мария впервые решилась показать миру своего младшего сына Федю. Грандиозное событие звезда приурочила к своему дню рождения.

Актриса опубликовала в Instagram трогательное селфи, держа маленького наследника на ручках. Правда, личико сына звезда предусмотрительно закрыла стикером в виде сердечка. Вероятно, следуя поверью: «Чтобы не сглазили».

«Моя жизнь, моя радость и силы, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок!» — подписала снимок Мария, а рядом поставила хештеги #давоттак и #какпродлитьмолодость.

Instagram @mariya_mironova_actress

Всего за несколько часов после публикации нежного фото количество просмотров под ним выросло до нескольких десятков тысяч. В комментариях пользователи сети и верные фолловеры Мироновой оставляли самые искренние пожелания мира, счастья, здоровья и добра звездной семье.

«Как я за вас рада! Такая красивая молодая мамулька! И крепыш такой малыш!»

«Маша, дорогая, поздравляю!!! Прекрасный подарок!»

«Какое счастье! Пусть у вас все будет просто замечательно!» — откликались юзеры.

Несмотря на большую популярность, Марии Мироновой до сих пор удается скрывать имя своего молодого супруга, в союзе с которым и появился маленький Федя. Единственное, что уточняла когда-либо в интервью дочь народного артиста РСФСР, так это имя избранника. Им оказался тезка знаменитого папы Мироновой.

Известно также, что у Марии есть и взрослый сын — Андрей Миронов-Удалов от предыдущих серьезных отношений. Сегодня 27-летний мужчина трудится в театре имени Евгения Вахтангова и не представляет своей жизни без кинематографа.

Ранее 5-tv.ru показал удивительное фото Марии Мироновой, где звезда сразу после родов демонстрирует блистательную фигуру.