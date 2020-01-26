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  4. Мария Миронова спустя четыре месяца после родов предстала в изумительной форме

Мария Миронова спустя четыре месяца после родов предстала в изумительной форме

, 6:41 | Сергей Зеленский 493

Дочь звезды советского кино в 46 лет во второй раз стала мамой.

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Фото, видео: Instagram @mariya_mironova_actress

Актриса Мария Миронова спустя менее полугода после рождения сына Федора предстала на церемонии вручения премии «Золотой орел» в великолепной форме.

Для выхода в свет дочь знаменитых Андрея Миронова и Екатерины Градовой выбрала вечернее черное платье в пол с оголенными плечами, по которым красиво струятся длинные светлые локоны.

Instagram @mariya_mironova_actress

Одной из первых фото прокомментировала телеведущая Екатерина Андреева, которая отметила, что «Мэри — как всегда cool», а поклонники восхитились красотой актрисы и ее схожестью с легендарным отцом.

В октябре 46-летняя Мария родила сына Федора. От первого брака ее сыну, названному в честь деда Андреем, уже 27 лет, он служит в Театре имени Евгения Вахтангова и регулярно снимается в кино.

Ранее Мария Миронова показала, как гуляет с малышом в коляске.

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