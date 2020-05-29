«Как предупреждение»: звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, к чему снится ДТП

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Валентин Черников
Эксклюзив 625

По словам Кажетты Ахметжановой, автомобильная авария во сне — важное предупреждение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Manfred Bail; 5-tv.ru

Сны об автокатастрофе ограждают от принятия неверных решений. Об этом 5-tv.ru рассказала шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

По словам ясновидящей, иногда во сне можно оказаться в тупиковой ситуации: едешь на машине с большой с скоростью, случается ДТП, а ты не можешь выбраться. В этом случае нужно задуматься о правильности поставленных себе ранее задач. Авария, которую человек при всем желании не сумел предотвратить, может присниться тому, кто задумался о дорогой покупке или выборе другого пути.

«А иногда такие сны бывают как предупреждение, как сон-ясновидение. Поэтому, у кого есть автомобиль, надо прислушиваться к своим снам», — советует экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru писал, что финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, к чему снятся мертвецы.

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