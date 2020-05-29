Безопасность и еще раз безопасность: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию?

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней. Как сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, такой формат волеизъявления граждан призван исключить случаи массового скопления людей на избирательных участках.

Само голосование предлагается провести на специально оборудованных площадках на открытом воздухе. Пришедшие граждане будут проходить термометрию, и в случае выявления повышенной температуры человек будет направлен в отдельное дополнительное помещение, где должна быть установлена урна для голосования.

«Вблизи каждой площадки для голосования должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками, для обеспечения возможности мытья рук членами комиссии и участниками голосования», — говорится в рекомендациях надзорного ведомства и ЦИК.

Кроме того, предполагается обязательная дезинфекция рук для голосующих граждан, а также обеспечение их масками и перчатками. На участках будет нанесена разметка, призванная обеспечить безопасную дистанцию между людьми не менее полутора-двух метров.

Кроме того, ЦИК составит список тех граждан, которые из-за коронавируса находятся на карантине. Для них будет учреждено специальное место для голосования.

15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми. Также речь идет о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений. Он вступит в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ пройдет в Общественной палате 30 мая, уточняет «Экономика сегодня».

Как передавал 5-tv.ru, кампания была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса в РФ. 21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.