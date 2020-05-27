ЦИК продолжает готовиться к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе очередного заседания заявила о продолжении подготовки к проведению голосования по поправкам в Конституцию.

Глава Центризбиркома отметила, что действия осуществляются в рамках полномочий согласно соответствующему указу президента РФ Владимира Путина.

«Мы имеем право, в связи с указом президента о возложении полномочий на ЦИК по подготовке к организации голосования, который продолжает действовать, делать все то, что необходимо, все, что не привязано к датам (проведения голосования — Прим.ред.)», — цитирует Эллу Памфилову ТАСС.

Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что дата проведения голосования будет назначена главой российского государства.

Закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года. Предусмотренные документом правки вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Кампания была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса в РФ. 21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам хотят разрешить голосовать по почте.