ЦИК продолжает готовиться к проведению голосования по поправкам в Конституцию
21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Сергей Коньков; www.globallookpress.com / CEC Russia, АГН Москва, Kremlin Pool
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе очередного заседания заявила о продолжении подготовки к проведению голосования по поправкам в Конституцию.
Глава Центризбиркома отметила, что действия осуществляются в рамках полномочий согласно соответствующему указу президента РФ Владимира Путина.
«Мы имеем право, в связи с указом президента о возложении полномочий на ЦИК по подготовке к организации голосования, который продолжает действовать, делать все то, что необходимо, все, что не привязано к датам (проведения голосования — Прим.ред.)», — цитирует Эллу Памфилову ТАСС.
Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что дата проведения голосования будет назначена главой российского государства.
Закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года. Предусмотренные документом правки вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании.
Кампания была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за угрозы распространения коронавируса в РФ. 21 мая Центризбирком обнародовал постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам хотят разрешить голосовать по почте.
- 27 мая
- Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус
- 27 мая
- В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи
- 27 мая
- Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений — Роспотребнадзор
- 27 мая
- Показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки
- 27 мая
- Какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19?
- 27 мая
- Российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы
- 27 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
- 27 мая
- В Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии
- 27 мая
- Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19
- 27 мая
- «Чувство досады»: Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом
Читайте также
35%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?