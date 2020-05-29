Дочь Малинина в легкомысленном платье греется в лучах солнца — летнее фото

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Алиса Старжевская
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Судя по всему, дочь знаменитого певца поделилась снимком-воспоминанием.

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Фото, видео: Instagram @ustinya_malinina_official

Дочь известного российского певца Александра Малинина — Устинья поделилась с подписчиками летним снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram фото, где предстала перед фанатами в легком белом платье поверх купальника. Девушка позирует на фоне моря, рядом с ней деревянная лодка. Лицо Устинья подставила под лучи солнца. От снимка веет теплом и спокойствием.

Звездная дочь никак не подписала фотографию, лишь поставила символы — морские волны и солнце.

Instagram @ustinya_malinina_official

Фанаты оценили снимок, красоту и изящность Устиньи Малининой.

«Принцесса в белом летнем платье»;

«Устинья, ты такая красивая»

«Разбежались глаза у всех, на море, на цветы, на лодку! Остановился взгляд на красавице! И никуда не хочет двигаться! Очарование и восхищение!» — написали подписчики.

Александр Малинин женат на враче-гинекологе Эмме. В 2000 году у супругов родились двойняшки — Устинья и Фрол.

Помимо этого, у певца есть сын Никита от первого брака, а у его супруги также от первого мужа сын Антон. Сравнительно недавно Александр Малинин признал дочь Киру от брака с Ольгой Зарубиной. Таким образом, у Устиньи два сводных брата и одна сестра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Александра Малинина порадовала фанатов образом роковой красавицы.

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