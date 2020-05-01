Необычный ракурс снимка подарил именитой наследнице толику отстраненной недоступности.

«Устинья-супер!» — Дочь Александра Малинина порадовала фанатов образом роковой красавицы

Фото: Instagram @ustinya_malinina_official, @elisaweta.kuehne

Дочь популярного певца Александра Малинина — Устинья предстала перед фанатами в стильном образе роковой красавицы. На девушке черная юбка со шлейфом, телесная блузка с бантом и грубые ботинки. Длинные локоны красиво спадают с плеч. Снимок сделан снизу, поэтому акцент на фото падает на позу и ноги Устиньи. А взгляд, направленный в сторону от фотографа подарил именитой наследнице толику отстраненной недоступности.

Девушка никак не подписала фото, лишь отметила всех участников команды: визажиста, стилиста и фотографа.

 
 
 
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Make up by: @visagist_galina_schmidt Hair by: @vassilissaf photos by : @elisaweta.kuehne #устиньямалинина

Публикация от Устинья Малинина (@ustinya_malinina_official)

Подписчики оценили образ Устиньи Малининой и поспешили наградить девушку комплиментами.

«Секси»;

«Устинья — супер!»;

«Красота», — написали пользователи.

Устинья известна не только благодаря своему именитому отцу — Александру Малинину, но и как популярная певица. В 16 лет она выпустила первый сольный альбом под названием «Break the Pain». Причем стихи и музыка написаны самой Устиньей. Александр уже успел записать с дочерью несколько совместных песен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Устинья Малинина восхитила фанатов образом в плюшевом пальто.

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