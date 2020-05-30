К чему снится падение с высоты — отвечает звезда «Битвы экстрасенсов»

|
Валентин Черников
566

Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что сулит сон о полете с плохим финалом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Падение с высоты во сне — недоброе предзнаменование. Об этом 5-tv.ru рассказала шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. По словам ясновидящей, у такого сна есть несколько толкований. Но так или иначе он сулит урон, который произойдет или уже происходит в жизни человека.

«Это к большим крахам. Если падаешь с многоэтажного дома на землю — значит, в тюрьму посадят, либо ожидается кризис, потери или проблемы в семье», — предупреждает Ахметжанова.

Шаманы издавна считают, что во время сна душа человека странствует. Отрывки из ее путешествий человек порой может видеть, когда спит. Если он наблюдает полет, при котором не достигает земли, это даже не сон, а медитация, говорит экстрасенс. А полет, который заканчивается плохим финалом — сновидение, и притом дурное.

Падение с неба или многоэтажки во сне также говорит о страхах, которые много лет сопровождают человека. В этом случае новых ударов судьбы может не произойти. Но человеку все же нужно провести работу над собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова объяснила, к чему снится ДТП.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

Последние новости

14:37
«Ребята, работайте!» — Лепс предложил помощь «бедствующим» артистам на фоне конфликта Пригожина и Шнурова
14:25
Стритрейсеров, устроивших гонки в Петербурге, доставили в полицию
14:11
«Куколки»: Светлана Лобода выложила трогательное фото с дочерью Евой
13:58
ВКонтакте запускает программу стажировок в удаленном формате
13:43
Когда ждать вторую волну коронавируса?
13:29
Видео: пассажирский самолет загорелся после посадки в «Шереметьево»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок