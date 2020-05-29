Голикова: темпы прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизились почти в 12 раз

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Сергей Зеленский
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В стране развернуто более 177 тысяч инфекционных коек для пациентов с коронавирусом.

Голикова: темпы прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизились почти в 12 раз

Фото: Известия / Сергей Коньков

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась — темпы прироста инфицированных COVID-19 в стране сократились в 11,8 раза с начала апреля, а коэффициент его распространения составляет меньше единицы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

Заместитель председателя правительства рассказала о числе зарегистрированных в России тест-систем на COVID-19 и на антитела.

«Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано уже 17 таких ПЦР-тест-систем и пять ИФА-систем. Все это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и создать независимость и безопасность в этой части», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что развернуто более 177 тысяч инфекционных коек для пациентов с COVID-19, 23 тысячи из которых — реанимационные.

Она отметила, что на сегодняшний день в РФ в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены более 80 тысяч врачей, более 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала и более 53 тысяч — младшего.

«Самое главное для нас — максимальное спасение человеческих жизней, это удается нашим врачам, спасибо им», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что впереди «сложный и очень ответственный период» и снижение темпов инфицирования будет зависеть от дисциплины каждого.

Методика учета инфицирования, выполненная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показала — в Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности в мире. По данным Оперативного штаба, число выписанных из столичных больниц уже пять дней выше числа новых выявленных случаев заболевания. Всего в столице за день было зафиксировано 2332 новых случая заболевания коронавирусом, а за сутки выписали 3473 заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ограничения из-за коронавируса снимают в российских регионах.

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