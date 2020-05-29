Какие ограничения из-за коронавируса снимают в российских регионах

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По всей стране возобновляют работу непродовольственные магазины, открываются парки отдыха, разрешаются занятия спортом и посещение храмов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Московская область с этого дня снимает часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Там открылись парки отдыха. Гулять можно в любое время. Но по-прежнему в защитной маске. Разрешены также занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении дистанции в пять метров. В подмосковных детских садах увеличили число дежурных групп. Также открылись многофункциональные центры и непродовольственные магазины.

В Республике Коми с этого дня возобновили работу салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также прачечные и химчистки. В Пензенской области, по просьбе строителей, открылись специализированные магазины и торговые базы.

В Петербурге уже с 1 июня на улице можно будет обходиться без масок и перчаток, но в общественных местах, в транспорте и магазинах требования по их наличию сохраняются. Возвращается льготный проезд в черте города.

А в Нижегородской области для прихожан открывают все храмы. Находиться внутри можно будет только в масках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится расчет пенсионного стажа медиков, работающих с COVID-19.

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