Какие ограничения из-за коронавируса снимают в российских регионах
По всей стране возобновляют работу непродовольственные магазины, открываются парки отдыха, разрешаются занятия спортом и посещение храмов.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Московская область с этого дня снимает часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Там открылись парки отдыха. Гулять можно в любое время. Но по-прежнему в защитной маске. Разрешены также занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении дистанции в пять метров. В подмосковных детских садах увеличили число дежурных групп. Также открылись многофункциональные центры и непродовольственные магазины.
В Республике Коми с этого дня возобновили работу салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также прачечные и химчистки. В Пензенской области, по просьбе строителей, открылись специализированные магазины и торговые базы.
В Петербурге уже с 1 июня на улице можно будет обходиться без масок и перчаток, но в общественных местах, в транспорте и магазинах требования по их наличию сохраняются. Возвращается льготный проезд в черте города.
А в Нижегородской области для прихожан открывают все храмы. Находиться внутри можно будет только в масках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится расчет пенсионного стажа медиков, работающих с COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
100%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?