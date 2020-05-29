День проведения Парада Победы 24 июня объявлен нерабочим

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Сергей Зеленский
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Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

День проведения Парада Победы 24 июня объявлен нерабочим

Фото: Известия / Павел Бедняков

День проведения Парада Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня объявлен выходным. Об этом говорится в Указе президента РФ, текст которого размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, в этот день за работниками сохраняется заработная плата.

Кроме того, Министерству обороны РФ совместно с региональными властями поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 9 мая 2020 года главный праздник страны — День Победы — впервые за несколько десятков лет был перенесен на более поздний срок из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

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