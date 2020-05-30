Главный онколог Минздрава раскрыл, как вовремя распознать меланому

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, как распознать рак кожи на ранних стадиях. Свои рекомендации он выложил в открытый доступ в Instagram.

По словам медика, наличие родинок далеко не всегда говорит о риске появления меланомы. Многие люди имеют большое количество таких образований на коже, а возникнуть рак может и у человека без единой родинки. Важно, по его мнению, знать признаки, когда пора обращаться к врачу, чтобы успеть диагностировать болезнь на ранней стадии.

«Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. О злокачественном перерождении свидетельствуют такие признаки как: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой, образование начинает мокнуть либо периодически кровоточит. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу», — предупредил врач.

Также онколог добавил, что лечение меланомы проводится на всех стадиях заболевания. В случае, когда определить болезнь удалось в самом начале, пациенту чаще всего назначается хирургическая операция. Больных с поздними стадиями рака кожи лечат медикаментозным путем, в зависимости от особенностей заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи прогнозируют рост числа тяжелых онкобольных в России. Такую неблагоприятную картину, по их мнению, создает загруженность медицины из-за пандемии коронавируса.