Главный онколог Минздрава раскрыл, как вовремя распознать меланому

|
Алина Потёмкина
196

При этом медик напомнил, что лечение рака кожи возможно на всех стадиях заболевания.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de, Rudolf, N. Hochheimer / CHROMORANGE, Ulrich Niehoff

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, как распознать рак кожи на ранних стадиях. Свои рекомендации он выложил в открытый доступ в Instagram.

По словам медика, наличие родинок далеко не всегда говорит о риске появления меланомы. Многие люди имеют большое количество таких образований на коже, а возникнуть рак может и у человека без единой родинки. Важно, по его мнению, знать признаки, когда пора обращаться к врачу, чтобы успеть диагностировать болезнь на ранней стадии.

«Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте. О злокачественном перерождении свидетельствуют такие признаки как: стремительный рост родинки, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений, связанных с родинкой, образование начинает мокнуть либо периодически кровоточит. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к врачу», — предупредил врач.

Также онколог добавил, что лечение меланомы проводится на всех стадиях заболевания. В случае, когда определить болезнь удалось в самом начале, пациенту чаще всего назначается хирургическая операция. Больных с поздними стадиями рака кожи лечат медикаментозным путем, в зависимости от особенностей заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи прогнозируют рост числа тяжелых онкобольных в России. Такую неблагоприятную картину, по их мнению, создает загруженность медицины из-за пандемии коронавируса.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

Последние новости

10:02
Видео: полиция работает на месте расстрела инкассаторов в Красноярске
9:49
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви
9:39
Экс-канцлер Германии высказался за пересмотр санкций в условиях пандемии
9:25
«Беременная королева»: Кэти Перри опубликовала снимки с огромным животом
9:11
Ирина Понаровская проводит «восхитительные вечера» на даче с Алисой Фрейндлих
8:59
Главный онколог Минздрава раскрыл, как вовремя распознать меланому

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Глотает тупой контент»: Певица Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок