Врачи прогнозируют в России рост числа тяжелых онкобольных
Медики уверены, что это станет следствием перепрофилирования больниц под борьбу с COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anna Altukhova
В России к осени резко вырастет число пациентов с онкологией в запущенной стадии. Такой прогноз дают врачи, опрошенные «Известиями». Ухудшение ситуации с доступностью медицины в стране они связывают с пандемией коронавируса.
По словам заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Ильи Черниковского, к такому сценарию, когда люди запускают болезнь, привело массовое перепрофилирование больниц под работу с зараженными COVID-19.
«Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — заявил медик.
В худшую сторону меняется ситуация и в работе специалистов сердечно-сосудистого профиля. Как отметил завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И. В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник, люди в разгар пандемии коронавируса боятся обращаться в больницы из страха заразиться инфекцией. Это приводит к упущению того момента, когда пациента еще можно спасти.
«Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти», — прогнозирует Скрыпник.
Более того, врачи сходятся во мнении, что вернуть ситуацию к прежнему ритму будет непросто. Для нормализации работы больниц потребуется время, чтобы вернуть на место технику, а также полная дезинфекция и проверка персонала на COVID-19.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия смогла избежать взрывного распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с инфекцией.
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