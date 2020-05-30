«Не лезьте в чужое материнство»: фанаты разозлили Решетову советами по воспитанию

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова часто делится в Instagram с подписчиками фотографиями своего сына Ратмира. Недавно модель рассказала, что планирует менять малышу режим, так как им предстоит «тяжелая неделя».

«Нам сейчас предстоит очень ответственная, нервная, тяжелая неделя. Я решила сократить количество дневного сна, чтобы ночной был дольше и был беспрерывным. Так что боремся с сонливостью как можем», — поделилась Решетова.

Подписчики посчитали, что так делать неправильно и поспешили дать Анастасии Решетовой советы, чем сильно ее разозлили. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель грубо ответила фанатам в сторис в своем профиле в Instagram.

«Наверное, если семимесячный ребенок четыре раза в день спит, а ночью встает и хочет гулять, то можно было бы что-то поменять. Я не жду его плача, лишая сна до умопомрачения, а лишь сдвигаю привычное время, корректируя нынешний режим», — написала модель.

Решетова сообщила, что проконсультировалась с педиатром и сомнологом, чтобы правильно скорректировать режим сна у Ратмира и мнение «умных» подписчиков она слушать не собирается.

«Не лезьте в чужое материнство, если вы не знаете и не педиатор. Воспитания ноль», — высказалась модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Тимати показала редкое видео его игры с дочкой.