«Самые чистые эмоции»: Мать Тимати показала редкое видео его игры с дочкой
Симона Юнусова поделилась с подписчиками умилительными кадрами из семейного архива.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @simona280
Умилительные кадры из домашнего архива показала подписчикам в Instagram Симона Юнусова. Мать Тимати выложила видео, на котором артист играет с годовалой дочерью Алисой. Рэпер сидит напротив наследницы и пьет при ней лимонад. Девочка то пытается забрать у папы напиток, то поит его сама. Все это сопровождается ее радостным смехом. Под конец она делится с родителем огурцом, кусая овощ с другого конца.
В комментариях поклонники звездной семьи поблагодарили автора поста за поднятое настроение. При этом отдельные фолловеры обратили внимание, что Юнусова редко публикует кадры младшего внука Ратмира. На это Симона ответила, что любит внука, но более крепкая связь возникла между ней и Алисой.
«Дело не в девочке, просто так сложилось», — написала она, отвечая на вопрос в комментариях к видео.
Поклонники предположили, что Симона привязалась к внучке потому, что вырастила двух сыновей — возможно, в прошлом она хотела дочь. По другой фанатской версии, степень общения бабушки с внуками определили их матери. Возможно, мама Алисы Алена Шишкова оказалась более благосклонна к таким контактам, чем мама Ратмира Анастасия Решетова.
«Какая милота! Люблю пересматривать видео, где детки маленькие»;
«Такие самые чистые и искренние эмоции»;
«Маленькая прелесть Алисочка! Мило», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати хочет удалиться из Instagram из-за хейтеров.
Читайте также
70%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?