«Детки-конфетки»: Ирина Круг показала подросших сыновей
18-летний Саша нередко появляется в социальных сетях артистки, а вот младшего — семилетнего Андрея певица показывает не так часто.
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Фото, видео: Instagram @irinakrug
Вдова Михаила Круга — королева русского шансона Ирина — решила показать подписчикам подросших сыновей. Старший — 18-летний Саша нередко появляется в социальных сетях артистки, а вот младшего — семилетнего Андрея певица показывает публике не так часто.
Ирина Круг опубликовала в своем профиле в Instagram совместный кадр с мальчиками. На снимке артистка сидит в кресле, на ее коленях — младший Андрей. Старший сын стоит рядом с мамой и братом.
Фото Ирина не подписала, а лишь поставила хэштеги: #иринакруг #александркруг #андрюша #дети
Подписчики отметили, что сыновья артистки сильно выросли, а также добавили, что очень любят семью Ирины и пожелали им счастья.
«Ирина, у вас прекрасная и дружная семья. Счастья и любви»;
«Красивые мальчики и мама»;
«Такие взрослые»;
«Детки-конфетки. Не, ну Саша очень вымахал. Берегите себя…» — написали пользователи.
Александр — старший сын Ирины родился в ее втором браке с Михаилом Кругом в 2002 году. Через месяц после рождения мальчика, знаменитого музыканта убили. В 2006 году артистка вышла замуж в третий раз за Сергея Белоусова. Певица родила супругу сына Андрея. У Ирины Круг также есть дочь от первого брака Марина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18-летний сын Ирины Круг представил публике свою половинку.
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