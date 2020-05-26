«Я тебя люблю!» — 18-летний сын Михаила Круга представил публике свою половинку
Александр поделился самым сокровенным в день совершеннолетия.
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Фото, видео: Instagram @alexanderkkrug, @kkhabaevaa
Сын покойного Михаила Круга Александр в честь своего дня рождения раскрыл публике одну из главных тайн своей семьи. Молодой человек, которому сегодня, 26 мая, исполнилось 18 лет, представил фанатам любимую девушку.
Александр выложил в Insta-сторис несколько видеопоздравлений от друзей и близких людей. Среди них было и любовное послание от юной особы по имени Анастасия Кабаева.
«С днем рождения!!! Я тебя люблю!!!» — подписала большой ролик девушка, созданный из маленьких отрывков теплых встреч двоих влюбленных.
Известно, что в этом году Анастасия окончила школу и уже вовсю готовится к поступлению в институт.
Поклонники звездной семьи, увидев трогательные кадры, где молодые люди «развлекаются» по полной, не остались в стороне, пожелав паре мира и большого счастья.
«Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо!»
«А мальчик-то уже вырос! С днем рождения, Саша!»
«Прекрасный возраст! С днем рождения, Александр Михайлович! Папа бы тобой гордился!»
«С днем рождения! От все души желаю здоровья и бесконечного счастья!» — обращались к сыну Круга фолловеры.
Александр Круг родился 26 мая 2002 года в семье звезды шансона Михаила Круга и его супруги Ирины. Всего через месяц после появления на свет наследника, убили самого музыканта. Несмотря на то, что Саша видел папу только на фотографиях, он не раз признавался, что чувствует с ним связь. Поклонники знаменитой семьи, в свою очередь уверяют, что мальчик поразительно похож на певца.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о счастливом, но коротком браке Михаила и Ирины Круг.
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