Сын покойного Михаила Круга Александр в честь своего дня рождения раскрыл публике одну из главных тайн своей семьи. Молодой человек, которому сегодня, 26 мая, исполнилось 18 лет, представил фанатам любимую девушку.

Александр выложил в Insta-сторис несколько видеопоздравлений от друзей и близких людей. Среди них было и любовное послание от юной особы по имени Анастасия Кабаева.

«С днем рождения!!! Я тебя люблю!!!» — подписала большой ролик девушка, созданный из маленьких отрывков теплых встреч двоих влюбленных.

Известно, что в этом году Анастасия окончила школу и уже вовсю готовится к поступлению в институт.

Instagram @kkhabaevaa

Поклонники звездной семьи, увидев трогательные кадры, где молодые люди «развлекаются» по полной, не остались в стороне, пожелав паре мира и большого счастья.

«Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо!»

«А мальчик-то уже вырос! С днем рождения, Саша!»

«Прекрасный возраст! С днем рождения, Александр Михайлович! Папа бы тобой гордился!»

«С днем рождения! От все души желаю здоровья и бесконечного счастья!» — обращались к сыну Круга фолловеры.

Александр Круг родился 26 мая 2002 года в семье звезды шансона Михаила Круга и его супруги Ирины. Всего через месяц после появления на свет наследника, убили самого музыканта. Несмотря на то, что Саша видел папу только на фотографиях, он не раз признавался, что чувствует с ним связь. Поклонники знаменитой семьи, в свою очередь уверяют, что мальчик поразительно похож на певца.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о счастливом, но коротком браке Михаила и Ирины Круг.