Вакцину, разработанную «Вектором», можно будет закапать в нос

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Нюра Незванова
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Об особенностях новой вакцины рассказал гендиректор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина».

Вакцину, разработанную «Вектором», можно будет закапать в нос

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

Вакцину, над производством которой работают в научном центре «Вектор», можно будет закапать в нос. Об этом подробно рассказал гендиректор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина».

По его словам, вакцины имеют отличия не только по своим функциям, но и по способу и схеме иммунизации.

«Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», - пояснил гендиректор «Вектора».

По словам Максютова, в настоящий момент проводятся доклинические исследования препаратов на эффективность и безвредность.

Однако уже сейчас понятно, что люди, которые переболели COVID-19, не могут быть добровольцами для клинических испытаний вакцины. Окончательные группы «первопроходцев» будут сформированы лишь за семь дней до начала испытаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число излечившихся от COVID-19 в Москве вновь превысило выявленные случаи.

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