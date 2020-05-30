Число излечившихся от COVID-19 в Москве вновь превысило выявленные случаи

В столице за последние сутки от коронавируса вылечились еще 3599 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, данные приводятся на официальном сайте градоначальника.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324», — сказала Ракова.

Новых случаев инфицирования в столице зафиксировано 2 367, что намного меньше, чем число победивших инфекцию. Положительная динамика в Москве наблюдается уже почти неделю.

По ее словам, после лечения пациентам проводят специальные исследования на подтверждение отсутствия инфекции. Те, кто уже перенес COVID-19, могут стать донорами плазмы, содержащей антитела, для помощи другим инфицированным.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как писал ранее 5-tv.ru, в связи с этим с 1 июня в Москве частично снимут ограничения, введенные из-за пандемии. В первый день лета откроются непродовольственные магазины, а горожанам разрешат прогулки, правда пока по графику.

Методика учета инфицирования, выполненная по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показала — в Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности в мире.

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