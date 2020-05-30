Елена Степаненко рассказала, как относится к Евгению Петросяну после развода

Елена Степаненко заявила, что не держит зла на бывшего супруга Евгения Петросяна и уже давно простила его. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Телеведущая призналась, что она набожный человек, а значит верит в необходимость прощения. Поэтому она смогла пережить этот тяжелый период в своей жизни и пойти дальше.

«В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения. Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть. Ну, а как иначе?» — поделилась юмористка.

Елена Степаненко уверена, что развод с Петросяном — одно из испытаний, которое ей нужно было пройти. И если их союз распался после 30 лет существования, то так и должно было быть.

«Мы все проходим в жизни какие-то испытания. И главное тут ведь не то, что нам эти испытания посланы, а то, как мы их проходим. Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать», — объяснила юмористка.

Несмотря на тяжелый развод Елена Степаненко хорошо относится к бывшему супругу и хочет, чтобы он был счастлив, а его жизнь была светлой и радостной.

«Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось», — сказала телеведущая.

Юмористка также отметила, что и у нее самой сейчас все хорошо: она окружена заботой близких людей, ведет собственную программу на телевидении и прекрасно себя чувствует.

«Я же эту дверь в прошлую жизнь закрыла и больше туда не возвращаюсь. Сегодня мне хорошо, и я могу назвать себя счастливым человеком. А разве можно быть несчастливой, будучи здоровой, имея прекрасную авторскую программу и чувствуя любовь и поддержку родных, близких и даже далеких мне людей», — поделилась Степаненко.

За год Елена Степаненко похудела на 43 килограмма, заметно похорошела и помолодела. Фанаты восторгаются внешним видом юмористки, а в СМИ часто говорят о новом возлюбленном телеведущей, который намного ее моложе.

Не так давно между Степаненко и новой возлюбленной Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой возник конфликт. Так, новая жена юмориста на своей странице в Instagram назвала Елену «диковинной». Телеведущая же в свою очередь заявила в своем шоу, что мужчин старше 74 лет «тянет к марамойкам». Об этом сообщает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Евгения Петросяна не простила ему развода с Еленой Степаненко. Теперь они не общаются.