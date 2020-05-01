Дочь не простила Петросяну развода со Степаненко. Теперь они не общаются

Молодую жену Евгения Петросяна обвиняют в спекуляции на имени знаменитого мужа. Почему она так стремится к публичности? Какие цели преследует на самом деле? За что юморист обижен на свою дочь? И на чью сторону встала Викторина Петросян после скандального развода? Только в программе «Светская Хроника»!

Два с половиной года назад распался семейный дуэт Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Целых 33 года они веселили страну своими шутками. Для поклонников этот развод стал настоящим шоком.

Сергей Заграевский, художник: «Мы как любители и деятели искусства, мы очень переживаем. А где, где наша звездная пара? Где их великолепные репризы?»

Вся страна гадала, в чем причина расставания? Но потом выяснилось, что у Евгения Вагановича новый роман, да еще и с девушкой на 43 года младше. Вскоре они сыграли свадьбу. Для артиста этот брак стал пятым.

«Нужно ценить хорошие моменты в своей жизни. Мы иногда не замечаем своего счастья — оно рядом, а вы не заметили», — поделился Петросян в интервью программе «Светская Хроника».

Александр Морозов, юморист: «Евгений Ваганович — свободный, молодой, прекрасный мужчина. Танюша тоже. Ну и что? Я вот тоже себе молодую ищу».

А недавно в СМИ появилась информация: Петросян и Брухунова стали родителями. Якобы суррогатная мать родила паре сына.

Наталья Толстая, психолог, сексолог: «У всех людей с моральными нормами, конечно, приходит вопрос родительства. И если он встал между этой парой, то это доказывает лишний раз, что здесь настоящие истинные чувства».

Сам юморист никаких комментариев относительно нового семейного положения не дает. На все вопросы о молодой супруге отвечает уклончиво: «Нету у меня секретов никаких. Я живу на этом свете и очень люблю его».

Адвокат Сергей Жорин объясняет: его клиент не желает впускать в свой уютный мир посторонних.

Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна: «У нас люди считают, что раз человек публичный, значит, он обязан отчитываться перед обществом о любом повороте в своей личной жизни. Это же не так. На то она и частная жизнь, что сохраняется в тайне».

То же самое повторяет и Брухунова: публичности не хочу, личное не комментирую. Но художник Сергей Заграевский уверен: Татьяна лукавит. И сама подливает масла в огонь:

«Если она не хочет публичности, тогда зачем у нее такая активность в соцсетях? Если не хочешь публичности, не открывай в соцсетях аккаунты, а если есть — закрой».

Действительно, девушка — активный пользователь интернета. В своем микроблоге она выкладывает буквально каждый шаг.

Елена Нестерович, PR-менеджер: «Очень часто она козыряет, можно так сказать, брендами, местоположением. Демонстрирует всем, что она находится на море, что она обеспеченная, что она ведет красивую жизнь».

Но больше всего Татьяна любит делать обзоры на свои покупки. Брухунова предпочитает одежду от известных дизайнеров, дорогую посуду и эксклюзивные украшения для дома.

Наталья Толстая: «Родилась она не в очень богатой семье. И все ее одноклассники говорят о том, что в школе она была простой серой мышкой. Сейчас она почувствовала себя состоятельной, состоявшейся, свободной. И показывает таким образом, что у нее есть надежный тыл, есть куда упасть спиной назад».

За жизнью Татьяны регулярно наблюдают более 45 тысяч подписчиков. Но что их привлекает на самом деле: рецепты, по которым готовит помощница по хозяйству Брухуновой, дорогие покупки или надежда на то, что однажды девушка покажет на своей странице знаменитого мужа?

Заграевский: «Хочешь похвастаться, что ты теперь не просто какая-то там Татьяна Брухунова, а жена самого великого артиста? Ну ты сначала тогда приобрети какую-то личную значимость. Стань сама артисткой, как Степаненко, знаменитой. Тогда поговорим».

Недавно во время прямого эфира в своем аккаунте Брухунова внезапно разоткровенничалась: «Как родители отнеслись к вашему выбору мужа? Вопрос бестактный, но я отвечу. Дело в том, что считаю, что если родители любят своего ребенка, то они принимают его любым. Вместе с его выбором. Неважно кто это — страна пребывания, профессия, муж».

Почему же девушка вдруг решила приоткрыть завесу тайны? Может, она действительно ведет какую-то собственную игру?

Елена Нестерович: «Все фразы относительно того, что она непубличный человек, что она скрывает свою личную жизнь, являются своеобразным флиртом с подписчиками».

Но видимо, такие заигрывания с аудиторией нисколько не смущают супруга Брухуновой. Друзья отмечают: после знакомства с Татьяной, Петросян сильно изменился. В лучшую сторону.

«Он каждый день всегда в хорошем настроении, несмотря ни на что. Он всегда отлично выглядит. Модненько, одет с иголочки», — рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

И только один человек не разделяет счастье юмориста. Дочь Евгения Вагановича Викторина подружиться с молодой мачехой не смогла. На ее страницу в соцсети не подписалась. И в семейном конфликте встала на сторону Елены Степаненко.

Заграевский: «Молодец. Очень, я считаю, достойный со стороны Викторины поступок. Елене Григорьевне сейчас тяжело. Викторина абсолютно права, что поддерживает ее в трудную минуту. А папа, он никуда не денется. Папа есть папа. Если даже обидится. Ну ничего, простит».

А папа, как оказалось, и правда обиделся. И то, что Викторина поддержала не его, а Степаненко, разозлило Петросяна еще больше.

Сергей Жорин: «Евгений Ваганович не общается с дочерью. Потому что он глубоко переживает предательство, а он именно так воспринимает поведение дочери по отношению к нему».

Но пока дочь и бывшая жена объединяются в коалицию, Петросян времени зря не теряет. Ведь теперь у него новый наследник и совсем другие заботы.