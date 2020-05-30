Тарзан «возвращает» Королеву Николаеву из-за финансовых проблем

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, в связи с тяжелым финансовым положением возвращает Наташу Королеву ее бывшему мужу Игорю Николаеву. Новость сообщил в разделе сторис в Instagram певицы Александр Медведев — он же певец Шура.

«У нас новая хохма. В связи с карантином Таран возвращает Наташу Королеву обратно», — говорит в кадре Шура.

«Да, сильно дорогая в использовании», — подтверждает певица.

Instagram @koroleva__star

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Тарзан пожаловался в соцсетях на финансовые трудности из-за режима самоизоляции и возмутился, почему государство помогает врачам и пенсионером и не помогает артистам. Вслед за Тарзаном о тяжелом материальном положении звезд заявил продюсер Иосиф Пригожин, после чего в обществе развернулась бурная дискуссия о «бедствующих» звездах эстрады. На обоих обрушились с критикой как пользователи соцсетей, так и коллеги по цеху.

Сергей Глушко позже оправдался, что его слова вырвали из контекста и ответил хейтерам шуткой: стриптизер опубликовал фотографию, на которой моет пол тряпкой и пояснил, что устроился работать «по специальности», поскольку в «половых делах» соображает.