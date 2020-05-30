Тарзан «возвращает» Королеву Николаеву из-за финансовых проблем
Сама певица подтвердила, что она «слишком дорога в использовании».
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, в связи с тяжелым финансовым положением возвращает Наташу Королеву ее бывшему мужу Игорю Николаеву. Новость сообщил в разделе сторис в Instagram певицы Александр Медведев — он же певец Шура.
«У нас новая хохма. В связи с карантином Таран возвращает Наташу Королеву обратно», — говорит в кадре Шура.
«Да, сильно дорогая в использовании», — подтверждает певица.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Тарзан пожаловался в соцсетях на финансовые трудности из-за режима самоизоляции и возмутился, почему государство помогает врачам и пенсионером и не помогает артистам. Вслед за Тарзаном о тяжелом материальном положении звезд заявил продюсер Иосиф Пригожин, после чего в обществе развернулась бурная дискуссия о «бедствующих» звездах эстрады. На обоих обрушились с критикой как пользователи соцсетей, так и коллеги по цеху.
Сергей Глушко позже оправдался, что его слова вырвали из контекста и ответил хейтерам шуткой: стриптизер опубликовал фотографию, на которой моет пол тряпкой и пояснил, что устроился работать «по специальности», поскольку в «половых делах» соображает.
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?