Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

|
Светлана Александрова
29 820

Муж Наташи Королевой пожаловался, что режим самоизоляции полностью лишил его доходов, и семья испытывает финансовые трудности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Vladimir Lukjanov

Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, возмущен, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам и не заботится об артистах. В интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro муж Наташи Королевой пожаловался, что режим самоизоляции лишил его средств к существованию: пришлось закрыть единственный бизнес.

Глушко арендовал помещение в центре Москвы под собственный фитнес-центр, но вынужден был расторгнуть договор и перевезти оборудование к себе на дачу. Его супруга в отсутствие выступлений тоже оказалась в трудном финансовом положении.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — цитирует издание Сергея Глушко.

По словам Тарзана, он и его жена будут в числе последних, кого «подключат к жизни» после пандемии, поскольку их деятельность сопряжена с массовым собранием людей.

«Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!» — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева занялась в самоизоляции самогоноварением.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.10
0.04 78.26
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:17
«Что может быть милее?» — старший сын Овечкина развлекается в гостях у дяди
5:07
Наследник Louis Vuitton или российский чиновник: кто отец пятого ребенка Марии Порошиной?
5:06
ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин
5:06
После заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем
5:05
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
5:05
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок