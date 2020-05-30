Прямая трансляция второй попытки NASA запустить Crew Dragon к МКС

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Сергей Зеленский
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Предыдущий полет был отложен за четверть часа до команды «старт».

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA

Вторая попытка запуска Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС) предпринимается в эти минуты Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США с мыса Канаверал.

Как предварительно написал в Twitter директор NASA Джим Бридерстайн, вероятность того, что запуск будет отменен из-за погодных условий, составляет 50%.

Старт корабля изначально планировался на 28 мая, но из-за грозы за 16 минут до начала обратного отсчета его перенесли.

Известный российский телеведущий Иван Ургант по этому поводу заметил, что владелец SpaceX Илон Маск, несмотря на некоторые достижения его компании, так и не научился менять погодные условия.

«Илон Маск научился делать возвращаемую ракету, запустил Tesla в космос, придумал сверхскоростное метро. Но разгонять облака так, как это делает мэрия Москвы, он так и не научился», — приводит слова Урганта «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об отмене первого с 2011 года пилотируемого космического полета с территории США.

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