Когда крымские курорты станут доступны для отдыхающих?

Туристическая инфраструктура Крыма во время постепенного снятия ограничительных мер, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса, будет входить в рабочий режим поэтапно. Власти полуострова подготовили три этапа запуска санаторно-курортного и гостиничного комплекса.

На первом этапе, который может начаться 15 июня и исключительно для крымчан, откроются только те объекты, которые имеют медицинскую лицензию на оказание медпомощи и санаторно-курортного лечения, а также соответствующие актуальным требованиям Роспотребнадзора.

На втором этапе, который начнется не раньше, чем через две недели после запуска первого, разрешат работу тем гостиницам и отелям, которые смогут выполнить уже обновившиеся рекомендации надзорного ведомства. Допускается, что уже на этой ступени возможен старт межрегионального туризма, но при согласовании с Москвой.

На третьем этапе ожидается, что Роспотребнадзор смягчит требования ко всем объектам размещения отдыхающих.

В любом случае Министерство курортов Крыма планирует создать электронную систему учета и регистрации туристов.

«Ее целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», — пояснили в ведомстве.

На данный момент порядка 40 объектов туриндустрии в республики заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.

При этом Минэкономразвития РФ включило отели и санатории Крыма в государственную программу поддержки бизнеса, что даст им возможность получить кредиты под льготные проценты, а средства пойдут на восстановление работы, пишет «Экономика сегодня».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июня на полуострове начнут работать кафе на открытом воздухе.

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