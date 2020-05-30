Названа дата начала курортного сезона в Крыму
По словам главы республики Сергея Аксенова, местным отелям и гостиницам разрешат принимать отдыхающих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; Вконтакте @ aksenovrk
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил дату начала курортного сезона в регионе. По его словам, с 15 июня местным отелям и гостиницам разрешать принимать отдыхающих. Стоит отметить, что в настоящее речь идет только о внутреннем туризме.
«Уже с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — отметил Сергей Аксенов.
Глава региона добавил, что с 1 июня на полуострове начнут работать кафе на открытом воздухе. Спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны и SPA-центры останутся не откроются до середины месяца.
Несмотря на это, любая деятельность на открытом воздухе, в том числе прогулки и занятия спортом, для граждан будут разрешены.
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