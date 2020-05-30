Названа дата начала курортного сезона в Крыму

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Василий Заика
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По словам главы республики Сергея Аксенова, местным отелям и гостиницам разрешат принимать отдыхающих.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; Вконтакте @ aksenovrk

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил дату начала курортного сезона в регионе. По его словам, с 15 июня местным отелям и гостиницам разрешать принимать отдыхающих. Стоит отметить, что в настоящее речь идет только о внутреннем туризме.

«Уже с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня в соответствии с требованиями Роспотребнадзора сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — отметил Сергей Аксенов.

Глава региона добавил, что с 1 июня на полуострове начнут работать кафе на открытом воздухе. Спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны и SPA-центры останутся не откроются до середины месяца.

Несмотря на это, любая деятельность на открытом воздухе, в том числе прогулки и занятия спортом, для граждан будут разрешены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько будет стоить посткоронавирусная поездка на море в России.

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