Следственный комитет проверяет данные об обрушении стены в жилом доме в Твери

Следственный комитет и прокуратура начали проверку данных об обрушении стены в жилом доме в Твери. Ранее соответствующую информацию предоставили региональные СМИ. По данным прессы, обрушение произошло в пятиэтажном здании в Пролетарском районе города. В результате инцидента в строении якобы образовалась дыра. Отмечается, что постройка была выполнена в 1908 году. В доме проживало 150 семей.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством Заволжского межрайонного следственного отдела города верь следственного управления СК РФ по Тверской области осуществлен выезд на место происшествия, проведен осмотр. Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном соощении на сайте СУ СК РФ по Тверской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обрушения четырех балконов на Кирочной улице в Петербурге. Инцидент произошел 26 мая в 11 утра по местному времени.