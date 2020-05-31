🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 мая у каждого будет возможность испытать себя. Вселенная преподнесет шанс, и только от вас зависит, сможете ли вы им воспользоваться.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 мая у каждого будет возможность испытать себя. Вселенная преподнесет шанс, и только от вас зависит, сможете ли вы им воспользоваться.
♈ Овен
Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Какие семена вы хотите посадить в своей реальности? Знайте, что иногда рай и ад присутствуют прямо здесь. Вы чувствуете, что негативные эмоции разрушают вас изнутри? Обратитесь к медитации. Это поможет наладить отношения с самим собой и окружающими.
Космический совет: помните — что посеешь, то и пожнешь.
♉ Телец
Мы тратим столько времени, чтобы погасить в себе «непомерные» амбиции. В итоге, мы миримся с посредственным существованием и отказываемся от заветной мечты. Вот только Вселенная говорит вам — вы все можете. Более того, на этот раз она дает вам редкий шанс. И только от ваших смелости и упорства зависит, сумеете ли вы воплотить в реальность то, чего так долго жаждали.
Космический совет: встряхнитесь и направьте все силы на достижение цели.
♊ Близнецы
Вы делаете так много вещей, которые не приносят вам никакого удовлетворения. Настало время пересмотреть приоритеты. Речь не идет о кардинальных переменах. Не спешите бросать старую работу. Но, возможно, вам следует отказаться хотя бы от встречи с людьми, которые вам не нравятся? Пора научиться ценить себя и свое время.
Космический совет: откажитесь от того, что не приносит вам удовлетворения.
♋ Рак
Ваша интуиция сегодня обострилась донельзя. Вы можете разгадать любые тайны, способны «прочитать» любого человека и можете предугадать, чем закончится то или иное событие. Воспользуйтесь этим даром себе и близким во благо. Может быть, самое время впервые вложить средства в акции? Главное, слушайте свое сердце, а не разум.
Космический совет: самое главное — доверяйте интуиции.
♌ Лев
Вы не устали взвешивать все за и против? Пытаться проникнуть в их голову и выяснить их следующий шаг? Лучший способ обойти вашу дилемму: вступить в роль инициатора. Вместо того, чтобы ждать, пока они сделают шаг к вам, возьмите на себя ответственность за разговор. Выразите свои чувства и эмоции. Не нужно обещать, что вы посвятите этим отношениям всю жизнь. Но обозначьте — вы готовы и искренне хотите посмотреть, что из этого получится.
Космический совет: возьмите ответственность на себя и расставьте все точки над «i».
♍ Дева
Сегодня будет много соблазнов встать на старые грабли и вернуться к прошлым отношениям. Но держите себя в руках. Все это минутная слабость. Нам свойственно помнить только хорошее. Но погрузитесь в себя, и внезапно в вашей памяти всплывут все нелицеприятные моменты. Если бы вы не испытывали боль, унижение и разочарования — вряд ли бы вы приняли решение уйти.
Космический совет: второй раз на те же грабли, серьезно?
♎ Весы
Настало время для глубокого самоанализа. Эта глава вашей жизни требует, чтобы вы освободились от шаблонов прошлого, перенаправили свою энергию на собственный рост и поняли урок. Как можно требовать любви, понимания и уважения от окружающих, если вы сами не испытываете того же самого по отношению к себе?
Космический совет: чтобы понять урок, вам предстоит поразмыслить, как следует.
♏ Скорпион
Тьма и свет сосуществуют — такова реальность этого мира. Конечно, каждому из нас хотелось бы вечно оставаться счастливыми, радостными и здоровыми. Однако на Земле существуют несчастья, плохое настроение и грусть. Увы, никто не застрахован от того, чтобы однажды «встать не с той ноги». Позвольте себе иногда побыть неидеальным. Главное — не злоупотребляйте.
Космический совет: вы не обязаны быть идеальным всегда и для всех.
♐ Стрелец
Что вас объединяет? Какие у вас есть общие интересы и темы для общения? Отдайте себе уже отчет в том, что пережитая травма — это не фундамент здоровых, крепких отношений. Отдалитесь на время от объекта своих воздыханий. Лучшее лекарство сейчас — встреча со здравомыслящим другом, который сможет оценить ситуацию со стороны.
Космический совет: попросите помощи о хорошего друга.
♑ Козерог
Отказ от связей с внешним миром в данном случае абсолютно неуместен. Гораздо лучше научиться говорить «да» тем людям и вещам, которые вам приносят радость и удовольствие. А также произнести такое трудное «нет» тому, что доставляет вам дискомфорт и заставляет страдать. Это время для того, чтобы громко заявить о себе, а не прятаться.
Космический совет: скажите «нет» тому, что заставляет вас страдать.
♒ Водолей
Сегодня вы окончательно поняли, что творчество — это не всегда про одиночество. Возьмитесь за этот проект, окружите себя лучшими людьми, создайте проект, который «взорвет» этот мир. Вместе у вас действительно есть шанс создать нечто гениальное. Объедините этих людей, подарите им радость побыть в команде вместе с вами.
Космический совет: творчество — это не всегда про одиночество.
♊ Рыбы
Эта самоизоляции буквально сводит вас с ума. Кажется, будто все перемешалось: презентации, поливка цветов, собеседование, приготовление торта, разговор с начальником и приборка!.. Хочется кричать от этой неразберихи. На самом деле, все, что вам сейчас нужно — составить подробный распорядок дня. Повесьте его прямо над рабочим столом и строго соблюдайте. Это избавит вас от «распыления».
Космический совет: отставить истерику, пора разделаться с ненужными делами.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.
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